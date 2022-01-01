Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Миколай Рознерский

Миколай Рознерский

Mikolaj Roznerski
Миколай Рознерский
Миколай Рознерский Mikolaj Roznerski
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 декабря 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Миколай Рознерский

Родился 6 декабря 1983 года. Вроцлав, Польша.

Фильмография Миколай Рознерский
Форсаж Диабло
Форсаж Диабло
боевик 2019, Польша
3.0
Успешная женщина
Успешная женщина
мелодрама, комедия 2018, Польша
4.0
Кербела
Кербела
драма, военный 2015, Польша / Болгария
6.0
Хочется жить
Хочется жить
драма 2012, Польша
7.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши