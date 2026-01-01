Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Всё везде и сразу Награды и номинации фильма Всё везде и сразу

Награды и номинации фильма Всё везде и сразу 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссёрская работа
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший кастинг
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
