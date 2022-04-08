Эвелин Вонг (Мишель Йео) под завязку загружена счетами, управлением прачечной, требованиями вечно ворчащего отца Гон Гона (Джеймс Хонг), только приехавшего из Китая, постоянными упреками в непонимании от дочери Джой (Стефани Сюй), сумасбродными идеями мужа Вэймонда (Ке Хюи Куан) и не покидающим ее ощущением, что она упускает что-то важное, что таланты ее погребены под грудой навязанных обязанностей и что жизнь ее проходит впустую и крутится на одном месте подобно барабану стиральной…
Фанатам сериала "Сваты" противопоказано
История простая как мир. Обычного человека полностью поглощает повседневная рутина, которая мало того, что не даёт поднять ему голову чтобы посмотреть на свои мечты и стремления, так ещё и заставляет отворачиваться от своих любимых и близких.
Надо делать, потому что надо. Лучший девиз для героини этого фильма.
Повседневность полностью поглощает её, заставляет отказаться не только от своего счастья, но даже забыть о его существовании. Стать полным нулём. Той версией себя, которая приняла все решения абсолютно неправильно.
Очень душевный фильм, хоть и переполненный абсурдом. Есть сцены, на которых зрители покидали зал (битва на чл... ну назовем их нунчаками + битва с торчащими из людей наградами лучшего налогового инспектора) думаю были сделаны специально :)
В фильме много простых и понятных мыслей.
Сцена с камнями прекрасна.
Визуальный стиль фильма - сплошное удовольствие.
Сцены с выдергиванием сознания по разным реальностям сильно напомнили серию про поезд и шедевра Рик и Морти (приятная душевная отсылка).
В общем очень хорошее впечатление от картины. Было приятно посмотреть именно этот фильм именно сейчас.
Лучшее на что ходил за последние годы!
Настоящий аттракцион эмоций 10/10
Особенно сейчас когда в кино ну вообще ничего пристойного не выходит да и не снимается :)
Для того чтобы получить правильное впечатление не смотрите спойлеры.
Это точно живой отзыв?))
какое счастье, что это не мой уровень "интелекта"😃
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