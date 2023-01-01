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Les traducteurs / The Translaters Переводчики 2020 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Переводчики, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Режис Руансар Режис Руансар Régis Roinsard
В ролях
Ольга Куриленко Ольга Куриленко Olga Kurylenko Алекс Лоутер Алекс Лоутер Alex Lawther Риккардо Скамарчио Риккардо Скамарчио Riccardo Scamarcio Сидсе Бабетт Кнудсен Сидсе Бабетт Кнудсен Sidse Babett Knudsen Ламбер Вильсон Ламбер Вильсон Lambert Wilson Патрик Бошо Патрик Бошо Patrick Bauchau Эдуардо Норьега Эдуардо Норьега Eduardo Noriega Сара Жиродо Сара Жиродо Sara Giraudeau Миглен Миртчев Анна Мария Штурм Anna Maria Sturm
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