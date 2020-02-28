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Les traducteurs / The Translaters Переводчики 2020 / Франция
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Переводчики»

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Наша рецензия

Издательство «Ангстрем» готовится к выходу завершающей части детективной трилогии «Дедал». Книга обещает стать настоящей золотой жилой, способной спасти умирающий бизнес от крупных долгов. Для того чтобы избежать утечки нового бестселлера, переводчиков из разных стран мира запирают в бункере загородного особняка. Далее целый ворох запретов, отсутствие интернета и личной жизни на ближайшие два месяца. Последней мерой предосторожности становится выдача романа. В течение…

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Mikhail Kokin 28 февраля 2020, 09:29
Интересый детективчик!
Немного затянут...
28 февраля 2020, 09:29 Ответить
Иванова Елена 29 февраля 2020, 04:22
Оценка
Прекрасный сюжет! Состав - неплохой! Советую. Не затянут! Смотрела с субтитрами, понравилось! Анонс противоречит ожиданиям, тут всё гораздо круче «упаковано»!
29 февраля 2020, 04:22 Ответить
mashkaprokhorova 4 марта 2020, 22:17
Оценка
Очень хороший триллер детектив, с непредскозуемым поворотом событий
4 марта 2020, 22:17 Ответить
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