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Издательство «Ангстрем» готовится к выходу завершающей части детективной трилогии «Дедал». Книга обещает стать настоящей золотой жилой, способной спасти умирающий бизнес от крупных долгов. Для того чтобы избежать утечки нового бестселлера, переводчиков из разных стран мира запирают в бункере загородного особняка. Далее целый ворох запретов, отсутствие интернета и личной жизни на ближайшие два месяца. Последней мерой предосторожности становится выдача романа. В течение…