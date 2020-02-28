«Переводчики»: Рецензия Киноафиши

Издательство «Ангстрем» готовится к выходу завершающей части детективной трилогии «Дедал». Книга обещает стать настоящей золотой жилой, способной спасти умирающий бизнес от крупных долгов. Для того чтобы избежать утечки нового бестселлера, переводчиков из разных стран мира запирают в бункере загородного особняка. Далее целый ворох запретов, отсутствие интернета и личной жизни на ближайшие два месяца. Последней мерой предосторожности становится выдача романа. В течение одних суток переводчикам позволяют увидеть только 20 страниц текста, значительно усложняя этим работу. Но даже столь педантичный подход главы издательства Эрика Ангстрема не уберегает рукопись. Его начинают шантажировать, угрожая выложить книгу в свободный доступ. Цель — многомиллионный выкуп. Вот только можно ли доверять шантажисту? Эрик начинает подозревать каждого переводчика в предательстве, и ситуация выходит из-под контроля.

В основе фильма лежит реальная история перевода романа Дэна Брауна «Инферно». Сходство, конечно, условно. «Переводчики» скорее позаимствовали идею и развили ее в пугающий триллер, постоянно заигрывающий со зрителем. Переизбыток героев, слишком много тайн и постоянное жонглирование подсказками, которые нарочно загоняют в тупик. Нам позволяют наблюдать за постепенным развитием сумасшествия Эрика Ангстрема, корпоративного продавца, давно променявшего любовь к искусству на черную икру. В завершение — многоуровневый финал в лучших традициях «Друзей Оушена» и фильмов Дэвида Финчера. Но даже угадав развязку, не стоит расстраиваться: «Переводчики» смогут сохранить ваш интерес и предложить эффектный, драматичный финал.

Переводчики

Внутри множество литературных отсылок. Здесь говорят о Джойсе и Прусте, а также цитируют предыдущие вымышленные детективные романы трилогии «Дедал». Все герои уже нашли личный смысл в литературе: один мечтает стать похожим на книжного героя, другой — написать роман, у иных более корыстные интересы в виде большого гонорара, а для кого-то главное — узнать развязку многолетней истории. За всеми разговорами выдуманный детектив «Дедал» обретает невероятный вес, и растет желание бежать в магазин за личным экземпляром. Кажется, в нем есть ответы на все жизненные вопросы. По-другому и быть не могло, ведь вдохновение вымышленный автор явно черпал в цикле романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Французский писатель становится незримым героем, тенью, пронизывающей многие детали этой истории, превращаясь в один из главных ключей к разгадке. Однако наша реальность оказывается суровой. Купить мы можем лишь «Инферно» Дэна Брауна, который даже близко не подбирается к весу своего экранного аналога.

Местные минусы больше похожи на нереализованные желания и нераскрытый потенциал. Хотелось более детального погружения в мир переводчиков: увидеть мелкие аспекты работы, понять их быт и познакомиться с нюансами профессии. Фильм исследует скорее природу творчества писателей, с прекрасным пафосом показывая тонкую грань между гениальностью и посредственностью. Ее определяют не литераторы, а продавцы, часто делая ложные выводы. Не получают развития различные национальности героев. Колорит Италии, Дании, Португалии, Германии или Испании не заметен на экране. Перед нами скорее универсальные жители мира, лишенные собственного лица. Легко запомнить лишь китайского переводчика Чэнь Яо, моментально выделяющегося своей внешностью. Правда, его, в отличие от других актеров, получивших реальное происхождение, сыграл вьетнамский актер Фредерик Шо. Остальные персонажи запоминаются лишь влиянием на историю, о культурных деталях речи нет.

Переводчики

Заметно в картине богатое присутствие русских, не ограничивающееся переводчицей Екатериной Анисимовой. Наши соотечественники, оказавшиеся на чужбине, пронизывают всю картину. Именно русский олигарх предоставляет свое поместье с бункером, в котором можно существовать долгие столетия. Внутри полно излишеств и золотое убранство. При желании доступно множество развлечений: бассейн, кинотеатр, огромная библиотека и даже боулинг. Наши богачи действительно знают толк в убежищах, подготовленных на случай конца света. За всеми присматривают суровые русские охранники, бьющие в лицо и угрожающие пистолетом при первой возможности. Наверное, хотелось увидеть в сюжете больше размашистой клюквы, но «Переводчики» очень бережно относятся к образам и скорее показывают наши высокие моральные принципы.

Многое в картине решает финал, а не развязка. В нем раскрываются мотивы персонажей, скрытые от нас и помогающие заново взглянуть на литературную дорогу, полную трагического одиночества и неожиданной опоры. Здесь же начинаются и размышления о творчестве, возможности душевного исцеления и справедливости, которая получила социалистический уклон. Несмотря на довольно запутанный сюжет, картина не затягивает с интригой. Это история, в которой главное — персонажи и стоящие за ними истории, поиск шантажиста и разгадка его махинаций вторичны.

Переводчики

«Переводчики» больше похожи на лабиринт с постоянными тупиками и погружением в литературный процесс. Эта лента понравится любителям тягучих триллеров и запутанных сюжетов. Поклонники творчества Марселя Пруста тоже смогут найти для себя много интересных деталей и увидеть, как мировая классика продолжает влиять на детективные сюжеты, превращаясь в лучшую часть истории.

Константин Киценюк