«Обитель тьмы»: Рецензия Киноафиши

Несколько молодых блогеров решают посоревноваться в смелости: они хотят провести ночь в заброшенном санатории, где во времена фашистов ставили эксперименты над больными туберкулёзом. Многие верят, что где-то в пустых комнатах скрываются призраки. Блогеры приносят с собой множество видеокамер и постоянно снимают себя. И вскоре они действительно сталкиваются с необъяснимыми явлениями.

Удивить зрителя форматом «найденной плёнки» или screen life (когда действие происходит на экране телефона или компьютера) становится всё сложнее. Требуется действительно закрученный сюжет и необычный технический подход. Но создатели немецкого фильма «Обитель тьмы» будто и не слышали об этом. Они с подкупающей наивностью и простотой берут уже давно устаревший формат «Ведьмы из Блэр» и «Паранормального явления» и пытаются добавить ему актуальности, показав главными героями блогеров.

Вот только сейчас уже не 1999 год, когда всех покорила «Ведьма из Блэр», и даже не 2007-й с неожиданно пугающим «Монстро». «Найденные плёнки» давно забылись, да и screen life быстро устаревает. Поэтому даже сама завязка сюжета кажется слишком уж надуманной. Единственный плюс — блогеры в некоторые моменты действительно похожи на типичных обитателей YouTube. Но всё же попытки поместить их в настолько клишированный сюжет кажутся желанием старшего поколения влезть в одежду 15-летней давности, чтобы сойти за своего у молодёжи.

Конечно же, компания собирается совершенно разношёрстная, конечно же, среди них есть остряк, модница, странная девушка и серьёзный парень. И, разумеется, они поначалу будут разыгрывать друг друга, а потом столкнутся с призраками. Будет небольшая любовная история, а потом неожиданный поворот. Для того, чтобы предвидеть развитие событий в фильме, не нужно обладать никакими паранормальными способностями, достаточно просто посмотреть десяток классических хорроров.

«Обитель тьмы»

До определённого момента сохраняется надежда, что при всей этой простоте удивят и порадуют хотя бы отдельные сцены. Ведь это же немецкий фильм, а в этой стране умеют пугать, и не по-голливудски, а так, чтобы действительно стало жутко. Но, к сожалению, после пары скримеров и эти надежды угасают. Всё снова построено по той же классической схеме: трясущаяся камера в руках, которая выхватывает какие-то неясные тени, банальные фразы в стиле «я скоро вернусь», над которыми шутили ещё в «Крике», постоянная темнота, громкие звуки и совсем чуть-чуть чудовищ в очень посредственном гриме.

Первые пару раз это ещё может удивить и даже заставит вздрогнуть, но потом постоянная беготня с освещённым лицом и рваный монтаж начинает просто утомлять. При этом, кстати, блогеры не забывают себя снимать, и даже в моменты бегства или падений камера случайно оказывается удачно повёрнутой к их лицу.

Ближе к финалу на некоторое время снова вспыхнет небольшая надежда, ведь действие вроде бы начнёт немного разгоняться. Тем более что как раз происходит тот самый ожидаемый «внезапный» поворот (предсказать который, конечно же, тоже несложно). Но динамики хватает буквально на несколько минут, после чего следует якобы философская, но на самом деле довольно бессмысленная развязка.

Странным образом режиссёр Майкл Дэвид Пэйт совершенно не учится на собственных ошибках. В 2015 году он уже пытался заигрывать с жанром хоррора, выпустив комедию о зомби «Картофельный салат». Рейтинг 1,3 на IMDb говорит сам за себя.

Но при создании «Обители тьмы» (кстати, редкий случай, когда российское название добавляет атмосферы, оригинал можно перевести просто как «Санаторий») он снова использует устаревшие клише жанра и не показывает ни одного действительно захватывающего момента. Все герои — ходячие стереотипы, все скримеры и повороты предсказуемы. А скука и банальность — худшее, что может случиться с фильмом ужасов.