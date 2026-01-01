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О персоне
Майкл Дэвид Пэйт
Michael David Pate
Киноафиша
Персоны
Майкл Дэвид Пэйт
Майкл Дэвид Пэйт
Michael David Pate
Дата рождения
22 февраля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкла Дэвида Пэйта
Родился 22 февраля 1980 года. Хайде, Германия.
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Популярные фильмы
4.8
Обитель тьмы
(2018)
3.6
Гонщики на драйве
(2023)
Фильмография Майкла Дэвида Пэйта
3.6
Гонщики на драйве
Manta, Manta - Zwoter Teil
боевик, комедия
2023, Германия
Смотреть трейлер
4.8
Обитель тьмы
Heilstätten
ужасы, триллер
2018, Германия
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