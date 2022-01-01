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Майкл Дэвид Пэйт
Майкл Дэвид Пэйт
Michael David Pate
О персоне
Фильмография
Майкл Дэвид Пэйт
Michael David Pate
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Дата рождения
22 февраля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкла Дэвида Пэйта
Родился 22 февраля 1980 года. Хайде, Германия.
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Фильмография Майкла Дэвида Пэйта
Обитель тьмы
ужасы, триллер
2018, Германия
5.0
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