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Фильмография
Максин Казис
Maxine Kazis
Киноафиша
Персоны
Максин Казис
Максин Казис
Maxine Kazis
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Максин Казис
Родилась в 1989 году в Швейцарии.
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Популярные фильмы
4.8
Обитель тьмы
(2018)
Фильмография Максин Казис
4.8
Обитель тьмы
Heilstätten
ужасы, триллер
2018, Германия
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