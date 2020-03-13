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Йоко Оно

Yoko Ono
Йоко Оно
Йоко Оно Yoko Ono
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Дата рождения
18 февраля 1933
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Актриса
Биография Йоко Оно

Родилась 18 февраля 1933 года. Токио, Япония.

Фильмография Йоко Оно
The Beatles: Get Back — Концерт на крыше
The Beatles: Get Back — Концерт на крыше
музыка 2022, США
9.0
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире
документальный 2011, США
7.0
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
документальный, мюзикл 1972, США
7.0
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От «Властелина колец» к королям музыки: Питер Джексон снял фильм о The Beatles Студия Disney выпустит картину будущей осенью.
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13 марта 2020 10:07
Режиссер «Далласского клуба покупателей» снимет фильм о любви Джона Леннона и Йоко Оно Жан-Марк Валле после двух успешных телевизионных проектов – «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы», возвращается в большое кино. Режиссер снимет для студии
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24 октября 2018 16:37
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