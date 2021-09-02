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Ирина Бас
Ирина Бас
Irina Bas
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Ирина Бас
Irina Bas
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Дата рождения
13 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Ирины Бас
Родилась 13 марта 1986 года.
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Фильмография Ирины Бас
Счастье - это... Часть 2
короткометражный
2019, Россия
6.0
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Онлайн-кинотеатр KION представил главные осенние премьеры линейки KION-originals
«Коса», «Вертинский», «Пингвины моей мамы», «Шестнадцать +», «Товарищ Майор» и другие.
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2 сентября 2021 16:08
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