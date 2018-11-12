«На край света: в поисках единорога»: Рецензия Киноафиши

Прыжок веры

Как классно бывает, когда попадаются мультфильмы, в которых авторы разговаривают со зрителями не как с маленькими созданиями, а наоборот, как со взрослыми. «В поисках единорога» именно такой случай, здесь есть мораль, забавные и всегда работающие замечания для детей, чтобы они могли вырасти умными и образованными, а еще авторы придумали и нарисовали классный мир, в который с первых же секунд знакомства хочется незамедлительно попасть.

Кадр из мультфильма «На край света: В поисках единорога»

Макс и Мелоди – дети без вести пропавшего археолога и искателя приключений Чарльза Уилларда – разыскивают его компаньона и знаменитого ученого, доктора Шонку, чтобы вместе попытаться разыскать их отца. По оставленным им подсказкам дети путешествуют от места к месту, все больше вдохновляясь и веря, что он еще жив. Несмотря на козни вечного врага и конкурента отца и Шонку, Францотти, и его коварных компаньонов, дети не теряют надежду, и в итоге все, и хорошие, и плохие, оказываются в чудесном месте, строящемся и существующем за счет фантазии тех, кто в него попадает.

Кадр из мультфильма «На край света: В поисках единорога»

При просмотре мультфильма «На край света» не покидает ощущение, что его создатели безумные фанаты Артура Конан Дойля («Затерянный мир») и Стивена Спилберга («Индиана Джонс»), потому что все здесь пропитано авантюризмом и жаждой приключений. Здесь есть все классические «подводные» камни для путешественников: опасные лестницы через горы, водопады, тайные ходы, отвесные спуски и даже стена, которую можно преодолеть только при условии, что вы сможете перелететь через нее. При этом создатели не забывают напоминать маленьким зрителям и сопровождающим их взрослым, что ничего не получается просто так, тем более если плохо учиться, мало читать и не заботиться о близких. С воображением у авторов «На краю света» тоже все в порядке, приключения в их истории развиваются на всех возможных плоскостях: на земле, в воздухе и на воде. Доктор Шонку с большим удовольствием пользуется всем, что придумывает его совершенно потрясающий мозг, а его робот Эви, ведь у каждого ученого должен быть свой подручный, работает за целый отряд помощников. Ближе к финалу история и вовсе превращается в чудесную и завораживающую сказку, похожую на «Снежную королеву» Ганса Христиана Андерсона и анимационную версию «Детей шпионов» Роберта Родригеса.

Кадр из мультфильма «На край света: В поисках единорога»

Мультфильм «На край света: В поисках единорога» - это настоящее приключение для самых маленьких и множество отсылок для тех, кто постарше. Главное же, что для каждого здесь есть что-то свое – юмор, за это в основном отвечает сосед Шонку, случайно заглянувший на огонек и отправившийся со всеми в путешествие, и злодеи, вечно попадающие в неловкие положения. Классные пейзажи, а еще море забавных третьестепенных героев (курица и червяк, кот, птицы и яки), которые появляются здесь, чтобы зрители смогли передохнуть между важными событиями и приключениями. Создатели также успевают порассуждать и о том, как же лучше всего мечтать и какие мысли стоит держать в голове, ведь при позитивных и добрых у вас в мире «В поисках единорога» будут рождаться лошадки с рогом, а при плохих - самые настоящие минотавры. О том, что добру не обязательно всегда подставлять другую щеку, а иногда и сдачи можно дать. Лучше не трутничать над чужими идеями, ведь это удел самых глупых и всегда проигрывающих в конечном итоге конкурентов. А вот мир, который обнаруживают герои, просто дух захватывает - чего там только нет! Так что у мультфильма есть все шансы удивить, насмешить и порадовать зрителей, а еще и познакомить публику с индийской анимацией, которая не просто есть, а активно развивается и ищет свой стиль и путь к зрителям.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «На край света: В поисках единорога»