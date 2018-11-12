Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечеринка только начинается
Киноафиша Фильмы Вечеринка только начинается Отзывы о фильме «Вечеринка только начинается»
The Party's Just Beginning Вечеринка только начинается 2018 / Великобритания
6.2 Оцените
12 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Вечеринка только начинается»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
AnneSt 12 ноября 2018, 15:50
Удалось посмотреть фильм на показе в Москве в рамках Бритфеста. Непосредственно перед показом была встреча с режиссером картины Карен Гиллан и продюсером Мали Эльфман.
Несмотря на серьезные и тяжелые темы, затрагиваемые в фильме, для меня эта картина, в первую очередь - о дружбе. На фоне давящей атмосферы шотландского городка можно наблюдать его жителей, которые страдают от одиночества и непонимания. Главная героиня не имеет цели в жизни - она просто живет, потакая своим минутным желаниям. Несмотря на это, она готова крепко держаться за свою дружбу.
Также хочется отметить превосходную операторскую работу и восхитительную игру Карен Гиллан, которая является в то же время актером и сценаристом фильма. С уверенностью можно сказать, что ее режиссерский дебют удался!
12 ноября 2018, 15:50 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 1 комментарий
Вызов
Вызов 230 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 21 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 11 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App