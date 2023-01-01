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Климт и Шиле: Эрос и Психея
Климт и Шиле: Эрос и Психея, 2018: актеры и роли
Klimt & Schiele – Eros and Psyche
Климт и Шиле: Эрос и Психея
2018 / Италия
7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Климт и Шиле: Эрос и Психея, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микеле Малли
Michele Mally
В ролях
Лоренцо Рикельми
Lorenzo Richelmy
Лили Коул
Lily Cole
Макси Блаха
Maxi Blaha
Рудольф Бухбиндер
Rudolf Buchbinder
Моника Фабер
Monica Faber
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