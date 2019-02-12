Когда в конце года друзья спросят, чем вам запомнился прошедший февраль — не медлите с ответом. Лучше скажите, не задумываясь: февраль 2019 года — месяц, когда в российские кинотеатры просочилось аниме. И сразу со знанием дела загибайте пальцы: повторный релиз классики Миядзаки, идущая на «Оскар» «Мирай из будущего», «Алита» Роберта Родригеса и, самое неожиданное — Тетрадь дружбы Нацумэ. Последний в этой обойме — очень приятный фрукт,…
Приключение было в духе Нацуме.
Единственное, что не понравилось - в некоторых трейлерах показывали кадр с Матобой, но в фильме Матобы вообще не было. Жаль, потому что мне было бы интересно посмотреть на реакцию такого сложного персонажа, как Матоба, на сложившуюся ситуацию.
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