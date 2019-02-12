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Тетрадь дружбы Нацумэ Тетрадь дружбы Нацумэ
Киноафиша Фильмы Тетрадь дружбы Нацумэ Отзывы о мультфильме «Тетрадь дружбы Нацумэ»
Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu Тетрадь дружбы Нацумэ 2018 / Япония
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о мультфильме «Тетрадь дружбы Нацумэ»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Когда в конце года друзья спросят, чем вам запомнился прошедший февраль — не медлите с ответом. Лучше скажите, не задумываясь: февраль 2019 года — месяц, когда в российские кинотеатры просочилось аниме. И сразу со знанием дела загибайте пальцы: повторный релиз классики Миядзаки, идущая на «Оскар» «Мирай из будущего», «Алита» Роберта Родригеса и, самое неожиданное — Тетрадь дружбы Нацумэ. Последний в этой обойме — очень приятный фрукт,…

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Юля Кошкина 12 февраля 2019, 19:46
Оценка
В принципе, фильм вышел в духе уже выпущенных анимешек. Краски мягкие, пасторальные. Фильм про повседневность, особой борьбы не было.
Приключение было в духе Нацуме.
Единственное, что не понравилось - в некоторых трейлерах показывали кадр с Матобой, но в фильме Матобы вообще не было. Жаль, потому что мне было бы интересно посмотреть на реакцию такого сложного персонажа, как Матоба, на сложившуюся ситуацию.
12 февраля 2019, 19:46 Ответить
Данияр Наскенов 20 февраля 2019, 10:12
А в каком кинотеатрах города Алматы будут показывать?
20 февраля 2019, 10:12 Ответить
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