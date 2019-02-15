«Тетрадь дружбы Нацумэ»: Рецензия Киноафиши

Феликс Зилич о тайне советских мультфильмов и аниме

Когда в конце года друзья спросят, чем вам запомнился прошедший февраль — не медлите с ответом. Лучше скажите, не задумываясь: февраль 2019 года — месяц, когда в российские кинотеатры просочилось аниме. И сразу со знанием дела загибайте пальцы: повторный релиз классики Миядзаки, идущая на «Оскар» «Мирай из будущего», «Алита» Роберта Родригеса и, самое неожиданное — Тетрадь дружбы Нацумэ. Последний в этой обойме — очень приятный фрукт, пусть и самый простой. Именно после него вы, возможно, новыми глазами взглянете на картины студии Pixar и даже на старые советские мультфильмы. Не спешите сейчас фыркать и говорить, что японские мультики — не для вас. Никогда не поздно начинать, а начинать нужно всегда с лучшего.

Думаю, надо сразу предупредить о главной особенности этого аниме, чтобы потом это вас не отпугнуло. «Тетрадь дружбы» — не оригинальный самостоятельный продукт, а полнометражный сиквел, которому предшествовало шесть (!) сезонов одноименного мультсериала. Можно ли считать это проблемой? Ни в коем случае. Быть может, именно с него вам и стоит начать, чтобы оценить авторский замысел во всей красе. Я же вас к этой красе немного подготовлю.

«Тетрадь дружбы» — история старшеклассника по имени Такаси Нацумэ. Родители парня погибли много лет назад, из-за чего он живёт в доме дальних родственников, хороших и добрых людей. Но далеко не это главная причина его вечной грусти и склонности к одиночеству. У Такаси с рождения редкий дар — он способен видеть сокрытое. Если точнее — монстров-ёкаев. Фантастических существ, в огромном изобилии обитающих в синтоистской Японии. Парень всегда считал это проклятием, но однажды он находит дневник своей покойной бабушки и узнаёт, что она всю жизнь обладала таким же талантом. Вот только бабушка не бегала от монстров, она каждый раз бросала им вызов на поединок, а победив (например, в догонялки) — записывала в свою тетрадь имя побеждённого чудовища. Обладание именем гарантировало, что чудовище больше не нападёт и будет исполнять любой приказ новой хозяйки.

Начав, наконец, общаться с монстрами, Такаси понимает, что они по своей сути — безобидные и дружелюбные существа, искренне скучающие по его бабушке, которая была для них зачастую единственным другом. Осознав это, Такаси решает возвращать монстрам их имена. Чем и занимается уже шесть сезонов. Есть у Такаси, разумеется, и главный друг. Гигантский пёс-инугами, его наставник и телохранитель, предпочитающий облик самого обыкновенного, пусть и говорящего, жирного котяры по прозвищу Мяв-сэнсэй. Обжоры и резонёра. В начале сериала герой освободил его из заточения и пообещал в случае собственной смерти отдать ему тетрадь с именами, среди которых и его демоническое имя.

Канонических персонажей в полнометражном мультфильме, на самом деле, около дюжины, но, повторюсь, не стоит видеть в этом проблему. Авторы без грамма занудства поясняют малейшую деталь сюжета. Пусть фанаты будут узнавать каждый флэшбек и каждую отсылочку, но они всё равно окажутся в одинаковом положении с новичками, ведь сюжет у фильма оригинальный и очень запутанный. Если раньше сценаристам приходилось укладывать каждую историю в 20 минут, то теперь у них полтора часа, чтобы вволю развернуться и сочинить нечто сказочное, загадочное, грустное и очень трогательное. Фирменная японская светлая грусть в сочетании с бесконечным летом, невероятными воображением и эмпатией — залог успеха не только для аниме, но и для любого хорошего мультфильма.

Вы спросите: при чём тут советские мультики, про которые я говорил в самом начале. Хороший вопрос. Вам никогда не приходило в голову, что в знаменитом «Простоквашино» говорящие Матроскин и Шарик — это один персонаж, а не два? В свою очередь, Печкин — не простой человек, а привидение почтальона, жившего прежде в домике Дяди Фёдора, которое было недружелюбным лишь потому, что у него «велосипеда не было».

А вот любой японец сразу бы догадался.

Феликс Зилич