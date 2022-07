1 Prologue Леонард Бернстайн 5:54

2 La Borinqueña (Sharks Version) David Alvarez, Sharks 1:06

3 Jet Song Mike Faist, Kyle Coffman, Kevin Csolak, John Michael Fiumara, Patrick Higgins, Les Jets / Леонард Бернстайн 2:11

4 Something's Coming Ansel Elgort / Леонард Бернстайн 2:31

5 The Dance at the Gym: Blues, Promenade Леонард Бернстайн 2:12

6 The Dance at the Gym: Mambo Леонард Бернстайн 3:19

7 The Dance at the Gym: Cha-Cha, Meeting Scene, Jump Леонард Бернстайн 3:29

8 Maria Ansel Elgort / Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм 3:06

9 Balcony Scene (Tonight) Rachel Zegler, Ansel Elgort / Леонард Бернстайн 5:25

10 Transition to Scherzo / Scherzo Леонард Бернстайн 2:15

11 America Ariana DeBose, David Alvarez, Ana Isabelle, Jennifer Florentino, Natalie Toro, Arianna Rosario, Ilda Mason, Jeanette Delgado, Annelise Cepero, Tanairi Sade Vazquez / Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм 4:58

12 Gee, Officer Krupke Kevin Csolak, John Michael Fiumara, Jess LeProtto, Ben Cook, Kyle Allen, Myles Erlick, Patrick Higgins / Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм 4:21

13 One Hand, One Heart Ansel Elgort, Rachel Zegler / Стивен Сондхайм 3:46

14 Cool Ansel Elgort, Mike Faist / Леонард Бернстайн 4:03

15 Tonight (Quintet) Mike Faist, David Alvarez, Ariana DeBose, Ansel Elgort, Rachel Zegler, Les Jets, Sharks / Леонард Бернстайн 3:28

16 The Rumble Леонард Бернстайн 3:10

17 I Feel Pretty Rachel Zegler, Ana Isabelle, Ilda Mason, Annelise Cepero, Jamila Velazquez, Andrea Burns, Tanairi Sade Vazquez, Yassmin Alers / Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм 2:58

18 Somewhere Rita Moreno / Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм 3:10

19 A Boy Like That / I Have a Love Ariana DeBose, Rachel Zegler / Леонард Бернстайн 5:25

20 Finale Леонард Бернстайн 3:37