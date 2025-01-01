Меню
Вестсайдская история
Награды и номинации фильма Вестсайдская история
Награды и номинации фильма Вестсайдская история 2021
Оскар 2022
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший кастинг
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается
