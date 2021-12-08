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Вестсайдская история Вестсайдская история
Киноафиша Фильмы Вестсайдская история Отзывы о фильме «Вестсайдская история»
West Side Story Вестсайдская история 2021 / США
7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Вестсайдская история»

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Наша рецензия

В Нью-Йорке 1950-х годах в бедном квартале сосуществуют две уличные банды – Джеты и Акулы. Несмотря на общие проблемы и привязанность к своему району, молодые мужчины не могут найти общий язык, а их вражда то и дело переходит границы. В этом пространстве, полном противоборств, зарождается невозможная любовь: юноша из Джетов влюбляется в пуэрториканку, чей брат является лидером Акул. Вместе они грезят о будущем без драк и насилия, пока их близкие планируют решающую…

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Мария Скоробогатова 8 декабря 2021, 11:11
Оценка
когда выпустят ветсаййская история
выйдет в прокат
8 декабря 2021, 11:11 Ответить
Киноафиша.инфо 8 декабря 2021, 12:32
в ответ на сообщение Мария Скоробогатова от 8 декабря 2021, 11:11
Здравствуйте, 9 декабря.
8 декабря 2021, 12:32 Ответить
antonshaikin 9 декабря 2021, 23:57
Оценка
Сегодня сходил на нового Спилберга!! как мне кажется - есть фильмы своего времени... то что сделал Спилберг - качественный мюзикл... но как мне кажется - сюжет был актуален для своего времени...
9 декабря 2021, 23:57 Ответить
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