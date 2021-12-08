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В Нью-Йорке 1950-х годах в бедном квартале сосуществуют две уличные банды – Джеты и Акулы. Несмотря на общие проблемы и привязанность к своему району, молодые мужчины не могут найти общий язык, а их вражда то и дело переходит границы. В этом пространстве, полном противоборств, зарождается невозможная любовь: юноша из Джетов влюбляется в пуэрториканку, чей брат является лидером Акул. Вместе они грезят о будущем без драк и насилия, пока их близкие планируют решающую…