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Вестсайдская история
Вестсайдская история, 2021: актеры и роли
West Side Story
Вестсайдская история
2021 / США
Трейлер
7.6
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Вестсайдская история, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Энсел Элгорт
Ansel Elgort
Рита Морено
Rita Moreno
Рэйчел Зеглер
Rachel Zegler
Ариана ДеБос
Ariana DeBose
Дэвид Альварез
David Alvarez
Кори Столл
Corey Stoll
Брайан д'Арси Джеймс
Brian d'Arcy James
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