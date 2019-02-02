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Пышка Пышка
Киноафиша Фильмы Пышка Отзывы о фильме «Пышка»
Dumplin Пышка 2018 / США
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Пышка»

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Наша рецензия

Пять лет назад литературные критики забили тревогу - мы пропустили новый тренд. Оказывается, сказочный Хогвартс и блестючие вампиры больше не в моде, юные девы нового поколения снова предпочитают книги про реальную жизнь. Про отсутствие денег в семье, лишний вес, детскую лейкемию и проблемы в школе. Новая подростковая литература (так называемый young adult) была временами злой, возмутительно грустной, крайне сентиментальной, но зато подкупающе искренней. Прямо как завещал товарищ Холден…

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111kat000 2 февраля 2019, 09:58
Оценка
Самый худший фильм у Дженифер Энистон. Ушли в середине сеанса. Фильм для лиц до 18 лет максимум.
2 февраля 2019, 09:58 Ответить
Мария Левченко 18 июля 2021, 10:54
Оценка
Оченьдобрый фильм. Правда Энистон в этой роли какая то высокомерная получилась
18 июля 2021, 10:54 Ответить
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