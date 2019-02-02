Наша рецензия

Пять лет назад литературные критики забили тревогу - мы пропустили новый тренд. Оказывается, сказочный Хогвартс и блестючие вампиры больше не в моде, юные девы нового поколения снова предпочитают книги про реальную жизнь. Про отсутствие денег в семье, лишний вес, детскую лейкемию и проблемы в школе. Новая подростковая литература (так называемый young adult) была временами злой, возмутительно грустной, крайне сентиментальной, но зато подкупающе искренней. Прямо как завещал товарищ Холден…