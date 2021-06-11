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Мы были «детками» Мы были «детками»
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We Were Once Kids

Мы были «детками», 2021

2021 / Австралия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Дебют режиссера Ларри Кларка «Детки» вышел на экран в 1995 году и моментально стал классикой молодёжного кино. Пока возмущенные родители пикетировали кинотеатры, протестуя против сцен секса и употребления наркотиков, их дети скупали скейты и широкие хип-хоперские джинсы, чтобы стать похожими на главного героя фильма Каспера. Его сыграл Джастин Пирс, покончивший с собой пять лет спустя. И даже не то чтобы сыграл: Кларк нашел своих «деток» на нью-йоркских улицах, в тусовке трудных подростков, где все жили примерно так, как показано в фильме. Из этой жизни многие из них так и не выбрались — тем более, что Кларк не поделился с юными актерами прибылью, когда «Детки» стали хитом независимого проката. «Мы были “Детками”» — это история той самой тусовки изнутри, рассказанная участниками событий и посвященная их погибшим друзьям: и Джастину Пирсу, и ещё одному скейтеру Харольду Хантеру, умершему из-за передозировки. В этой истории много горечи и несбывшихся надежд, ведь фильм Ларри Кларка действительно сломал немало судеб, но есть место и дружбе, поддержке, взаимопомощи — тому, что Кларк не включил в сюжет, но что в итоге оказалось самым важным для бывших «деток».

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 11 июня 2021
Режиссер
Эдди Мартин
В ролях
Джон Абрахамс
Джон Абрахамс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мы были «детками» 1 постер
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