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Постер фильма Мы были «детками»
7.7
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7.7

Мы были «детками»

, 2021
We Were Once Kids
Австралия / документальный / 18+
Постер фильма Мы были «детками»
7.7

О фильме

Дебют режиссера Ларри Кларка «Детки» вышел на экран в 1995 году и моментально стал классикой молодёжного кино. Пока возмущенные родители пикетировали кинотеатры, протестуя против сцен секса и употребления наркотиков, их дети скупали скейты и широкие хип-хоперские джинсы, чтобы стать похожими на главного героя фильма Каспера. Его сыграл Джастин Пирс, покончивший с собой пять лет спустя. И даже не то чтобы сыграл: Кларк нашел своих «деток» на нью-йоркских улицах, в тусовке трудных подростков, где все жили примерно так, как показано в фильме. Из этой жизни многие из них так и не выбрались — тем более, что Кларк не поделился с юными актерами прибылью, когда «Детки» стали хитом независимого проката. «Мы были “Детками”» — это история той самой тусовки изнутри, рассказанная участниками событий и посвященная их погибшим друзьям: и Джастину Пирсу, и ещё одному скейтеру Харольду Хантеру, умершему из-за передозировки. В этой истории много горечи и несбывшихся надежд, ведь фильм Ларри Кларка действительно сломал немало судеб, но есть место и дружбе, поддержке, взаимопомощи — тому, что Кларк не включил в сюжет, но что в итоге оказалось самым важным для бывших «деток».

В ролях

Джон Абрахамс
Джон Абрахамс
Self
Peter Bici
Self
Том Брокау
Self
Ларри Кларк
Self
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Self
Роджер Эберт
Self
Лео Фицпатрик
Self
Priscilla Forsyth
Self
Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
Self
Hamilton Harris
Self
Режиссер Эдди Мартин
Сценарист Hamilton Harris, Эдди Мартин
Композитор Майкл Йезерски
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 11 июня 2021
Дата выхода
3 июня 2023 Австралия MA 15+
Производство Resolution Media
Другие названия
We Were Once Kids, Una vez fuimos Kids, Kiedyś byliśmy dzieciakami, Мы были «Детками», 위 워 원스 키즈, The Kids

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 22 июня 2022

Отзывы о фильме

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