Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Баския. Взрыв Реальности
Баския. Взрыв Реальности, 2017: актеры и роли
Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat
Баския. Взрыв Реальности
2017 / США
6.6
Оцените
12
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Баския. Взрыв Реальности, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сара Драйвер
Sara Driver
В ролях
Алексис Адлер
Alexis Adler
Фэб Файв Фредди
Fab 5 Freddy
Патриша Филд
Patricia Field
Колин Фитцгиббон
Coleen Fitzgibbon
В прокате
Премьеры
Онлайн
Призрак в доспехах
Отзывы
1995, Япония, анимация, аниме
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Мизантроп
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк