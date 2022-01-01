Чешский мир, 2010

Продолжение предыдущего совместного проекта Вита Клусака и Филипа Ремунды — знаменитой картины «Чешская мечта». Новый фильм режиссерского тандема рассказывает о небольшом чешском городке, мэр которого решил схлестнуться в неравной борьбе с Соединенными Штатами Америки, правительство которых планирует разместить в городе ракетные системы ПВО. Активными действующими лицами картины становятся, среди прочих, Джордж Буш-младший, Кондолиза Райс и Барак Обама, а также многочисленные лоббисты и активисты, представляющие обе стороны конфликта. Сможет ли мэр городка с населением в восемьдесят человек выстоять против министерства обороны США?