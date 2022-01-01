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TheatreHD: Комеди Франсез: Британик
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TheatreHD: Комеди Франсез: Британик, 2018

2018 / Великобритания
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О фильме

«Британик» поставлен по «римской» трагедии Жана Расина, интересовавшегося природой власти и тирании. Паутина политических интриг, амбиции и родственные связи, любовь и ненависть — все смешалось в этой истории, где главный герой — император Нерон, которому еще только предстоит стать тираном, а пьеса носит имя его жертвы, его сводного брата Британика. Знаменитый французский режиссер Стефан Брауншвейг впервые поставил спектакль для «Комеди Франсез» и выбрал для дебюта трудную, но очень актуальную историю. Брауншвейг поместил действие пьесы в современный контекст, создав место «реальной власти», где ведутся споры, к которым нет доступа народу, где принимаются решения, влияющие и калечащие судьбы и жизни. Как и Расина, Брауншвейга волнует и интересует психическая и психологическая подоплека стремления к власти, то, как психология влияет на политику и как они, увы, связаны между собой — ведь за столетия в этом вопросе ровным счетом ничего не изменилось.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Стефан Брауншвейг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Комеди Франсез: Британик 1 постер
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