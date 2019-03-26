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Парк развлечений Парк развлечений
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Swoon Парк развлечений 2018 / Швеция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Парк развлечений»

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Наша рецензия

Стокгольм, 40-е годы прошлого века. Территорию острова Юргорден – главного зеленого кластера шведской столицы – делят два конкурирующих парка развлечений. Луна-парком занимается клан Линдгренов, парком Тиволи – семейство Нильссонов. В борьбе за посетителей в ход идут откровенно грязные приемы. Можно сделать так, чтобы зашедшие к конкурентам гости оказались в яме с фекалиями, а можно раструбить на весь город, что соседи экономят на пиве, разбавляя его водой. Владельцы обоих…

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olyarules 26 марта 2019, 21:07
Оценка
Своеобразный фильм с необычным сюжетом. В общем, фильм на любителя.
26 марта 2019, 21:07 Ответить
Валентин 27 марта 2019, 01:05
Чудесная сказка для взрослых

Парк развлечений
Истрия Ромео и Джульетты, что может быть более классически? Не менее классически в визуальном плане это фильмы о цирках и их жизни внутри и снаружи.
Даже помнится пересекались эти темы в кино ранее… и вроде бы это было по схеме классика+классика=вдвойне классика, т.е. без каких либо откровений, прорывов и прочего новшества.
И вот Парк развлечений: классическая история Р+Ж, визуально цирковая классика (ярко, сочно и прошлое столетие)…. но при наличии эти двух параметров у создателей вышел отнюдь не вышеупомянутый результат сложения, а чудесная сказка со своими фишечками и магией.
Вот именно магией кино, которая посещает экраны так редко. Эта магия вдохновляет и придаёт легкости восприятия, лента смотрится на одном дыхании с чуть ли не открытым ртом от красивости творящегося на экране. Плюс ещё ко всей этой лёгкости истории смогли не просто прибить гвоздиком, чтоб висело, а вполне вписать в сюжет довольно серьёзные личностные драмы и события начала Второй Мировой войны, так что фильм не лишён месседжа, пусть и не большого.
Помимо всей красоты картинки, хорошей актёрской игры, чудесной атмосферы, легкости подачи, иногда штампованности и наигранности некоторых сцен (это вот немногие минусы Парка развлечений) в фильме есть то, чего я давно или даже ни разу не видел в кино. По крайней мере не припомню таких фильмов в последние годы, а то десятки лет. Здесь есть визуализация эмоций персонажей, сделано это потрясающе красиво и волшебно, и совсем не спорно как, к примеру, песни в мюзиклах. Способствуют этому, конечно же, современные технологии графики 🔮🧙‍♂️создавая ещё большую магическую магию и некую камерность фильму 🙂
К слову про камерность: из вышеописанного Парк развлечений, хоть это и грустно (хочется чтоб каждый насладился этим фильмом), подойдёт не всем… таков уж жанр сказки, любят его не все. А те кто не входит в группу деревянных не любителей сказочных историй бегом в кино с 28 марта :))))Моя оценка: 9 из 10
27 марта 2019, 01:05 Ответить
Татьяна Брежнева 27 марта 2019, 09:50
Оценка
Фильм "Парк развлечений" согласно заявленного жанра. Классическая история любви со счастливым концом, основанная на реальных событиях. Красочный. Красивые актеры, костюмы, гримм. В меру драмотичен. Незануден. В общем фильм для вечернего время препровождения. Рекомендую к просмотру.
27 марта 2019, 09:50 Ответить
skyteacher 27 марта 2019, 10:05
Оценка
Посетил вчера предпремьерный показ Киноафиши. Парк развлечений - несомненно добрая, волшебная, вечная история о любви и людях, пусть и таких разных, но настоящих, со всеми их маленькими, но чарующими странностями. Если вы любите жизнь - этот фильм для вас. На фоне тотальной коммерциализации прокатного кино, однотипными сюжетами и дешевой компьютерной мишурой - Парк развлечений, станет настоящей отдушиной для вашей души.
27 марта 2019, 10:05 Ответить
Татьяна Брежнева 27 марта 2019, 10:07
Оценка
Фильм согласно заявленного жанра. Классическая история любви со счастливым концом. Красочный. Красивые актеры, костюмы, гримм, цирковые трюки. В меру драмотичен. Не нудный. По длительности около двух часов. Несмотря на избитый сюжет игра актеров оставила приятные впечатления. Фильм для
27 марта 2019, 10:07 Ответить
Анастасия 27 марта 2019, 12:17
Оценка
Была в восторге от просмотра данного фильма. Лёгкий фильм! Очень красочно, атмосферно.
27 марта 2019, 12:17 Ответить
Ульяна 27 марта 2019, 12:32
Оценка
Как выглядят "бабочки в животе"?
Сюжет фильма достаточно простой, так как основная часть картины уделяется взаимоотношениям межу молодыми людьми, их эмоциям и поступкам, почти не раскрывая сюжетные линии других персонажей парка, в котором разворачиваются события. Фильм же привлекает своей красотой и спец эффектами.
Как выглядят "бабочки в животе"? Можно ли увидеть эмоции не только с помощью выразительного движения лица или голоса? Парк развлечений покажет вам это, дополнив эффектными переходами между сценами, костюмами и музыкальным сопровождением.
Подойдет тем, кто ценит визуальный ряд больше, чем оригинальный сюжет. Не рекомендую тем, кто ждет закрученного повествования и глубоких диалогов.
Спасибо за приглашение на мой первый пресс-показ.
27 марта 2019, 12:32 Ответить
sia_arc 30 марта 2019, 18:20
Оценка
Предоставилась возможность взглянуть на этот фильм за пару дней до официальной премьеры. Что же можно сказать о данном произведении?

Картинка, декорации, эффекты - на мой взгляд, всё было достаточно захватывающе и действительно погружало тебя в какой-то иной мир, где эмоции и чувства героев играют красками в кадре в зависимости от ситуаций в которые попадают протагонисты.

Атмосфера развлечений граничит не только с так называемой "жестокой реальностью", но и с реалиями того времени: 40-ые годы в Европе, как-никак, не самое безоблачное время.
Но, тем не менее, киноделам удалось сохранять основной на акцент на этой сказочной составляющей, проживать с героями любые взлёты и падения.

Сам сюжет, конечно, не без изъянов: есть некие потери смыслов в некоторых моментах. Если не вдумываться - возможно, будет очень даже ничего.
30 марта 2019, 18:20 Ответить
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