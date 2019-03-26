Наша рецензия

Стокгольм, 40-е годы прошлого века. Территорию острова Юргорден – главного зеленого кластера шведской столицы – делят два конкурирующих парка развлечений. Луна-парком занимается клан Линдгренов, парком Тиволи – семейство Нильссонов. В борьбе за посетителей в ход идут откровенно грязные приемы. Можно сделать так, чтобы зашедшие к конкурентам гости оказались в яме с фекалиями, а можно раструбить на весь город, что соседи экономят на пиве, разбавляя его водой. Владельцы обоих…