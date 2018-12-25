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BEEF: Русский хип-хоп BEEF: Русский хип-хоп
Киноафиша Фильмы BEEF: Русский хип-хоп Отзывы о фильме «BEEF: Русский хип-хоп»
BEEF: Русский хип-хоп 2018 / Россия
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Отзывы о фильме «BEEF: Русский хип-хоп»

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Наша рецензия

Баста выступает в «Олимпийском». Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия» читает свой «рэп». На канал «Культура» приглашают Славу КПСС. В Госдуме обсуждают, насколько русский хип-хоп аморален и вреден для молодежи. Рэпера Хаски закрывают на пятнадцать суток, и про это пишут все издания. И вспомните, сколько раз вы видели слово «Оксимирон» в текстах о современной культуре. Хип-хоп пришел в Россию и отвоёвывает свое место. Теперь и в…

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momoto1322 25 декабря 2018, 18:48
а в городе Брянск, покажут фильм ?
25 декабря 2018, 18:48 Ответить
jeka_serduk 25 января 2019, 13:11
Оценка
Так как он документальный,много от него не стоило и ждать,про гуфа вообще два слова,даже интервью небыло....
Вообщем так себе,но впечатления остались положительные
25 января 2019, 13:11 Ответить
mariya-k78 27 января 2019, 21:32
Ужасное обращение с посетителями!!!! Хамство, оскорбление, присвоение чужих вещей. Безобразие полнейшее. Не удивлюсь если по Флинт люди перестанут ходить вообще
27 января 2019, 21:32 Ответить
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