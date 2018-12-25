Наша рецензия

Баста выступает в «Олимпийском». Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия» читает свой «рэп». На канал «Культура» приглашают Славу КПСС. В Госдуме обсуждают, насколько русский хип-хоп аморален и вреден для молодежи. Рэпера Хаски закрывают на пятнадцать суток, и про это пишут все издания. И вспомните, сколько раз вы видели слово «Оксимирон» в текстах о современной культуре. Хип-хоп пришел в Россию и отвоёвывает свое место. Теперь и в…