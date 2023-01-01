Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сын" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
BEEF: Русский хип-хоп BEEF: Русский хип-хоп
Киноафиша Фильмы BEEF: Русский хип-хоп BEEF: Русский хип-хоп, 2018: актеры и роли
BEEF: Русский хип-хоп 2018 / Россия
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

BEEF: Русский хип-хоп, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рома Жиган Рома Жиган
В ролях
Баста Баста Oxxxymiron Oxxxymiron Мирон Федоров Тимати Тимати Гуф Гуф Guf Noize MC Noize MC Лигалайз Лигалайз Ligalize
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши