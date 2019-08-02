«Как отмыть миллион»: Рецензия Киноафиши

Иногда переименование иностранного фильма в российском прокате выглядит почти самострелом. Конечно, прокатчики считают, что титул «Как отмыть миллион» привлечет аудиторию авантюрных комедий, но вряд ли это обеспечит рекорды сборов. Зато как смотрелось бы на постере настоящие название фильма: «Падение американской империи»!

Скорее всего, зрители фильма канадского классика Дени Аркана будут удивлены в любом случае. Это и криминальная комедия, и социальный памфлет одновременно. Регистры меняются неожиданно, мы даже не сразу понимаем, как относиться к главным героям, хотя их образы, в общем, архетипичны: наивный мечтатель и проститутка с золотым сердцем.

Мечтателя зовут Пьер-Поль. Он учился в университете на философа, но работает курьером. Может потому, что неудачник, а может, как он сам считает, чтобы устраниться от мира с его порочной классовой иерархией. В свободное время Пьер-Поль кормит бездомных и ведет с ними интеллигентские беседы. Подобно кьеркегоровскому рыцарю веры, незамеченному миром святому, Пьер-Поль живет с ощущением великой миссии, возложенной на него. Только денег все же хочется побольше.

И вот, выполняя очередной заказ, герой натыкается на ограбление. Между грабителями и охраной начинается перестрелка, почти все участники гибнут, а к ногам Пьер-Поля падает мешок с деньгами. Здесь не устоять и философу.

Как отмыть миллион

Завязка — в стиле фильмов нуар, но как дело развивается дальше? Конечно, здесь будет некоторое количество выстрелов в голову, погонь, любовных сцен, но скорее на периферии сюжета. Большую часть времени герои просто разговаривают, и в этом весь интерес. Основная коллизия в том, как жить с такими деньгами и не считать себя преступником. «Американская мечта» невинного обогащения уже не работает.

Доставшиеся философу деньги были «общаком» местной мафии, которая, вместе с полицией, начинает их искать. Но Пьер-Поль непостижимо выходит сухим из воды. Благодаря своему непрошибаемой наивности, ему удается очаровать элитную проститутку беседами о Сократе, убедить завязавшего мафиози помочь с отмывкой денег и спасти раненого бандита от его подельников. Параллельно нам чуть приоткрывается теневой Монреаль, где криминальные боссы носят вуду-обереги, на кладбищах захоронены клады, а провидение спасает бездомных. Здесь живут сердцем, а не разумом — как обозначено в первом диалоге фильме.

Чистые сердцем выживают непостижимо, проскочив между жерновами государства и криминала. Фильм намекает, что если несколько людей еще могут отмыть свои капиталы, системе и миру уже не отмыться. Пока сотни тысяч людей сидят без работы, а Монреаль наполняется бездомными, канадские банки лопаются от денег африканских диктаторов и лидеров мировой преступности, государства наживаются на теневом бизнесе при посредничестве разных околомасонских международных организаций. Самый неприятный человек в фильме — финансист, представитель местной элиты, который помогает богатым людям уходить от налогообложения. Но его помощь нужна героям, чтобы попытаться обмануть несправедливую систему.

За 24 года до «Падения американской империи» Аркан снял «Закат американской империи». Характерно, что все это — предсказания гибели Америки из франко-канадского Квебека, не слишком на Америку похожего. В 1986, незадолго падения берлинской стены, квебекские интеллектуалы в фильме беседовали о том, что всякие идеологии исчерпали себя, остались личные человеческие пристрастия. /

Сегодня, по мнению режиссера, Pax Americana доживает последние дни, но все большее значение имеют горизонтальные связи между людьми. Философы, бомжи, гангстеры, проститутки, полицейские хотят делать маленькие добрые дела в этом разваливающемся мире. Их объединяет то, что они, в отличие от американцев (как говорит наш философ) не верят в деньги, даже когда ими пользуются.

Фильм Аркана упоминает о некоторых проблемах «первого мира», причем затрагивает достаточно много вопросов. Это и кооперация полиции с мафией, и теневое управление, и подлинная сущность всяческих безликих благотворительных обществ. Но, как говорят цитирующие Витгенштейна герои фильма: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». «Как отмыть миллион», несмотря на свою необычность, прежде всего очень легкий фильм, интересный и смешной. При всей актуальности и философизме, снятый от сердца, а не от головы.

Андрей Гореликов