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Фильмография
Максим Рой
Maxim Roy
Киноафиша
Персоны
Максим Рой
Максим Рой
Maxim Roy
Дата рождения
7 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Максим Рой
Родилась 7 марта 1972 года. Квебек, Канада.
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