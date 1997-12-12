Каждый понедельник тринадцать парней - игроки местной любительской команды - собираются играть в хоккей. Здесь есть и полицейский, и недоучившийся доктор, механик, безработный любитель хоккейных викторин, ловкий агент недвижимости и другие занятные персонажи. После игры они направляются в бар «У Стэна», владелец которого является одновременно и тренером, и спонсором команды. Возможно, он и набрал команду лишь для того, чтобы в баре по понедельникам были постоянные посетители. Закоренелый картежник Стэн задолжал местному главарю мафии и предлагает поставить на кон свой бар и разыграть его в матче между Les Boys и командой мафиози.