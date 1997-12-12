Оповещения от Киноафиши
О фильме

Каждый понедельник тринадцать парней - игроки местной любительской команды - собираются играть в хоккей. Здесь есть и полицейский, и недоучившийся доктор, механик, безработный любитель хоккейных викторин, ловкий агент недвижимости и другие занятные персонажи. После игры они направляются в бар «У Стэна», владелец которого является одновременно и тренером, и спонсором команды. Возможно, он и набрал команду лишь для того, чтобы в баре по понедельникам были постоянные посетители. Закоренелый картежник Стэн задолжал местному главарю мафии и предлагает поставить на кон свой бар и разыграть его в матче между Les Boys и командой мафиози.

Страна Канада
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 12 декабря 1997
Дата выхода
12 декабря 1997 Канада
Бюджет 3 300 000 CAD
Сборы в мире $4 602 341
Производство Canadian Government, Fonds de télévision et de câblodistribution pour la porduction d'émissions canadiennes, Gouvernement du Québec
Другие названия
Les Boys, Los Boys, A fiúk, The Boys, Парни
Режиссер
Луи Сайа
В ролях
Пьер Лебо
Реми Жирар
Реми Жирар
Серж Терьо
Марк Месье
Мишель Барретт
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
