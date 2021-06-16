Наша рецензия

Подвиг Майкла Брайса, доставившего опасного свидетеля в зал суда, не принес заслуженного признания в профессиональных кругах. Вместо этого ему приостановили рабочую лицензию в ожидании окончательного решения комиссии телохранителей. В это непростое время, пытаясь избавиться от навязчивых кошмаров, Майкл решает последовать совету психотерапевта и отдохнуть на тихом итальянском пляже. Но его спокойствие нарушает жена Кинкейда, которая затягивает Брайса в новый круговорот безумия. Им предстоит…