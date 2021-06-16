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Телохранитель жены киллера Телохранитель жены киллера
Киноафиша Фильмы Телохранитель жены киллера Отзывы о фильме «Телохранитель жены киллера»
The Hitman's Wife's Bodyguard Телохранитель жены киллера 2021 / США
7.6 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Телохранитель жены киллера»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Подвиг Майкла Брайса, доставившего опасного свидетеля в зал суда, не принес заслуженного признания в профессиональных кругах. Вместо этого ему приостановили рабочую лицензию в ожидании окончательного решения комиссии телохранителей. В это непростое время, пытаясь избавиться от навязчивых кошмаров, Майкл решает последовать совету психотерапевта и отдохнуть на тихом итальянском пляже. Но его спокойствие нарушает жена Кинкейда, которая затягивает Брайса в новый круговорот безумия. Им предстоит…

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Костя Максимов 16 июня 2021, 18:35
Рекомендую
16 июня 2021, 18:35 Ответить
multiay 16 июня 2021, 20:58
Оценка
Брр
16 июня 2021, 20:58 Ответить
brandy090 16 июня 2021, 21:48
Оценка
👍 Без комментариев
16 июня 2021, 21:48 Ответить
Бенжамин Франклин 17 июня 2021, 15:40
Оценка
Нецензурной лексики больше чем обычных слов и стрельбы вместе взятых. Сюжет банальный и тупой до невозможности. На середине фильма стал засыпать и серфить в телефоне.
17 июня 2021, 15:40 Ответить
Тимур Набиев 22 июня 2021, 20:26
Оценка
Интересный
22 июня 2021, 20:26 Ответить
gridneva2804 23 июня 2021, 20:40
Оценка
Ужасно скучный фильм , где в основном ругаются матом и без конца стреляет.... Не смогла досмотреть.
23 июня 2021, 20:40 Ответить
290572 26 июня 2021, 06:21
Оценка
В фильме повсюду неуместный мат перемат и низкосортные пошлости, длительный бабский тупой треп, почти уснул. Не фильм, а издевательство. Позор. Даже ползвезды жалко. 😒
26 июня 2021, 06:21 Ответить
290572 26 июня 2021, 06:24
Оценка
Рейтинг фильма проплачен. Не ходите. Гомнище полное.
26 июня 2021, 06:24 Ответить
pavellbor 28 июня 2021, 16:04
Оценка
Отличный фильм, на уровне 1+1, Титаник, Аватар, Начало. Заставляет о многом задуматься, переосмыслить жизнь. Очень добрый и умный юмор. Я пошел с детьми. Не пожалел! Жаль, что нет оценки 11, а только 10. Эх.

ПС. Отзыв не проплачен. Зуб даю.
28 июня 2021, 16:04 Ответить
ferula2011 7 июля 2021, 16:39
Оценка
С этими актерами есть фильмы в разы лучше…
7 июля 2021, 16:39 Ответить
Данил Карелин 4 мая 2022, 14:35
Оценка
Фильм хороший, но он же давным давно вышел в прокат) причём тут премьера?)
4 мая 2022, 14:35 Ответить
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