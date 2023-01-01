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Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера, 2021: актеры и роли
The Hitman's Wife's Bodyguard
Телохранитель жены киллера
2021 / США
Трейлер
7.6
Оцените
70
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Телохранитель жены киллера, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Патрик Хьюз
Patrick Hughes
В ролях
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Ричард Э. Грант
Richard E. Grant
Сальма Хайек
Salma Hayek
Морган Фриман
Morgan Freeman
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Энцо Сквиллино мл.
Enzo Squillino Jr.
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