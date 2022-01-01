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Контроль Контроль
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Distorted Контроль 2018 / Канада
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Контроль»

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После потери ребёнка у Лорен (Кристина Риччи) начались проблемы с психикой. Ей постоянно кажется, что в квартире кто-то есть. Тогда муж Расселл (Брендан Флетчер) перевозит супругу в самый современный и защищённый высотный дом. Здесь вся общая территория просматривается видеокамерами, а квартиры оснащены всеми возможными гаджетами. Но вскоре Лорен начинает понимать, что соседи ведут себя странно, а через телевизор подают пугающие сигналы. Или ей снова всё только кажется? Режиссёр Роб В. Кинг,…

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