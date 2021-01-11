«Контроль»: Рецензия Киноафиши

После потери ребёнка у Лорен (Кристина Риччи) начались проблемы с психикой. Ей постоянно кажется, что в квартире кто-то есть. Тогда муж Расселл (Брендан Флетчер) перевозит супругу в самый современный и защищённый высотный дом. Здесь вся общая территория просматривается видеокамерами, а квартиры оснащены всеми возможными гаджетами. Но вскоре Лорен начинает понимать, что соседи ведут себя странно, а через телевизор подают пугающие сигналы. Или ей снова всё только кажется?

Режиссёр Роб В. Кинг, когда-то начинавший с низкобюджетных сериалов, всё пытается перебраться в большое кино, снимая мрачные триллеры. Причём он умудряется даже затащить в свои картины вполне неплохих актёров, что, конечно, привлекает внимание. Но всё равно в 2017 году у него получился максимально неудачный фильм «Бюро человечества» с Николасом Кейджем. Годом позже он снял и «Контроль» (в оригинале скорее «Искаженный») с Кристиной Риччи, Бренданом Флетчером и даже небольшим появлением Джона Кьюсака. Нужно отдать должное: новая работа получилась более толковой, чем «Бюро...».

Контроль

Конечно, дешевизна съёмок осталась, но на сей раз режиссёр и не пытался замахнуться на постапокалипсис, а сконцентрировал внимание на одном персонаже, да и большая часть действия происходит в одних и тех же помещениях. И оказалось, что в отдельных сценах он вполне может нагнать саспенса и донести до зрителя неуютные ощущения главной героини. Кроме того, визуальный приём с абстрактным видеорядом зашифрованных посланий тоже цепляет. Задумка, конечно, совсем не нова, и в том же «Звонке» идея срабатывала круче. Но всё же эти моменты вызывают необходимые эмоции, а большего и не нужно.

Ну а как относиться к актёрской игре Риччи и Флетчера каждый определяет сам. Это, конечно, далеко не топовые актёры, которые одним своим именем гарантируют качественное кино, но и не новички, не знающие, куда смотреть в кадре. С большинством своих задач артисты справляются, разве что иногда всплески эмоций кажутся излишними. На более достойный уровень игру мог бы вытянуть Кьюсак, но ему дали слишком мало времени.

Контроль

Увы, всё перечисленное выше — единственные достоинства этой картины. Кинг наступает ровно на те же грабли, что и в случае с «Бюро человечества». Ведь почти любые недоработки визуального ряда можно простить при наличии толкового сценария. Но «Контроль» с определённого момента пытается перейти из психологического триллера о страхах человека в почти политическую историю. И тогда каждый новый вопрос к сюжету добивает все эмоции от просмотра.

Персонаж Кьюсака возникает из ниоткуда и потом бесследно пропадает, выполнив свою роль. Количество совпадений и нелогичных поступков, которые приводят к необходимой развязке, всё увеличивается. А потому сцена, которая должна была стать самой эмоциональной за фильм, не вызывает особых переживаний. Интригу сохранить даже не пытались, а злодеи оказались злыми по ведомым лишь им причинам (объяснение выглядит настолько клишированным, что поверить в него просто невозможно).

Контроль

В отличие от «Бюро человечества», у которого практически не было шанса понравиться зрителям (кроме оголтелых фанатов грустного Николаса Кейджа), в «Контроле» есть потенциал. Задумка истории неплоха: напоминает классическую поговорку «если ты параноик, это еще не значит, что за тобой не следят». Да и тема «умных домов» сейчас очень актуальна.

Те, кому удастся закрыть глаза на притянутые и нелогичные моменты, возможно, и получат удовольствие от некоторых мрачных сцен (особенно в первой половине картины). Важно лишь не пытаться разобрать фильм полностью логически. Иначе можно расстроиться.