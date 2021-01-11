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«Контроль»: Рецензия Киноафиши

11 января 2021 00:00
«Контроль»: Рецензия Киноафиши

Триллер о расстройствах и теории заговора, упустивший свой потенциал.

После потери ребёнка у Лорен (Кристина Риччи) начались проблемы с психикой. Ей постоянно кажется, что в квартире кто-то есть. Тогда муж Расселл (Брендан Флетчер) перевозит супругу в самый современный и защищённый высотный дом. Здесь вся общая территория просматривается видеокамерами, а квартиры оснащены всеми возможными гаджетами. Но вскоре Лорен начинает понимать, что соседи ведут себя странно, а через телевизор подают пугающие сигналы. Или ей снова всё только кажется?

Режиссёр Роб В. Кинг, когда-то начинавший с низкобюджетных сериалов, всё пытается перебраться в большое кино, снимая мрачные триллеры. Причём он умудряется даже затащить в свои картины вполне неплохих актёров, что, конечно, привлекает внимание. Но всё равно в 2017 году у него получился максимально неудачный фильм «Бюро человечества» с Николасом Кейджем. Годом позже он снял и «Контроль» (в оригинале скорее «Искаженный») с Кристиной Риччи, Бренданом Флетчером и даже небольшим появлением Джона Кьюсака. Нужно отдать должное: новая работа получилась более толковой, чем «Бюро...».

«Контроль»: Рецензия Киноафиши
Контроль

Конечно, дешевизна съёмок осталась, но на сей раз режиссёр и не пытался замахнуться на постапокалипсис, а сконцентрировал внимание на одном персонаже, да и большая часть действия происходит в одних и тех же помещениях. И оказалось, что в отдельных сценах он вполне может нагнать саспенса и донести до зрителя неуютные ощущения главной героини. Кроме того, визуальный приём с абстрактным видеорядом зашифрованных посланий тоже цепляет. Задумка, конечно, совсем не нова, и в том же «Звонке» идея срабатывала круче. Но всё же эти моменты вызывают необходимые эмоции, а большего и не нужно.

Ну а как относиться к актёрской игре Риччи и Флетчера каждый определяет сам. Это, конечно, далеко не топовые актёры, которые одним своим именем гарантируют качественное кино, но и не новички, не знающие, куда смотреть в кадре. С большинством своих задач артисты справляются, разве что иногда всплески эмоций кажутся излишними. На более достойный уровень игру мог бы вытянуть Кьюсак, но ему дали слишком мало времени.

«Контроль»: Рецензия Киноафиши
Контроль

Увы, всё перечисленное выше — единственные достоинства этой картины. Кинг наступает ровно на те же грабли, что и в случае с «Бюро человечества». Ведь почти любые недоработки визуального ряда можно простить при наличии толкового сценария. Но «Контроль» с определённого момента пытается перейти из психологического триллера о страхах человека в почти политическую историю. И тогда каждый новый вопрос к сюжету добивает все эмоции от просмотра.

Персонаж Кьюсака возникает из ниоткуда и потом бесследно пропадает, выполнив свою роль. Количество совпадений и нелогичных поступков, которые приводят к необходимой развязке, всё увеличивается. А потому сцена, которая должна была стать самой эмоциональной за фильм, не вызывает особых переживаний. Интригу сохранить даже не пытались, а злодеи оказались злыми по ведомым лишь им причинам (объяснение выглядит настолько клишированным, что поверить в него просто невозможно).

«Контроль»: Рецензия Киноафиши
Контроль

В отличие от «Бюро человечества», у которого практически не было шанса понравиться зрителям (кроме оголтелых фанатов грустного Николаса Кейджа), в «Контроле» есть потенциал. Задумка истории неплоха: напоминает классическую поговорку «если ты параноик, это еще не значит, что за тобой не следят». Да и тема «умных домов» сейчас очень актуальна.

Те, кому удастся закрыть глаза на притянутые и нелогичные моменты, возможно, и получат удовольствие от некоторых мрачных сцен (особенно в первой половине картины). Важно лишь не пытаться разобрать фильм полностью логически. Иначе можно расстроиться.

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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