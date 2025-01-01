8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»

Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»

Поженились ли Кывылджим и Омер в «Клюквенном щербете»? В третьем сезоне пара пережила много бед

Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог

16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций

«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане