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Танцуя в пыли
Танцуя в пыли, 2003: актеры и роли
Raghs dar ghobar
Танцуя в пыли
2003 / Иран
6.9
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10
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Танцуя в пыли, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Асгар Фархади
Asghar Farhadi
В ролях
Фарамаз Гарибян
Faramarz Gharibian
Юсеф Ходапараст
Баран Косари
Baran Kosari
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