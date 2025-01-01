Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Танцуя в пыли Награды и номинации фильма Танцуя в пыли

Награды и номинации фильма Танцуя в пыли 2003

ММКФ 2003 ММКФ 2003
Лучший актер
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Основана ли «Алиса в Стране чудес» на реальной девочке: такого в детском фильме не покажут
Почему Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн из «Заклятия» так похожи — это не совпадение
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети
Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж
Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя
«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон
Заряд мотивации: лучшие фильмы об аутсайдерах, которые не сдались несмотря ни на что
Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше