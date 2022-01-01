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Кристиан Фрай
Кристиан Фрай
Christian Frei
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Кристиан Фрай
Christian Frei
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Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Кристиана Фрая
Родился в 1959 году. Шёненверд, Швейцария.
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Фильмография Кристиана Фрая
Генезис 2.0
документальный
2018, Китай / Россия / США / Швейцария / Корея
7.0
Нью-йоркская бессонница
документальный, драма, мелодрама
2014, Швейцария
6.0
Космические туристы
документальный, приключения, исторический
2009, Швейцария
6.0
Военный фотограф
документальный, военный
2001, Швейцария
8.0
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