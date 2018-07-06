«Генезис 2.0»: Рецензия Киноафиши

Мамонт моей мечты

Месяц назад мир увидел очередную серию приключений клонированных динозавров в современном мире. И вроде бестолковое кино получилось, абсолютно вторичное. Но когда рядом с такой большой голливудской премьерой появляется документальный аналог международного производства, хочешь - не хочешь, а задумаешься: может, тема клонирования древнейших существ витает где-то в воздухе? Причём в самых близких к земле слоях.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»

Слава за фильмом «Генезис 2.0» тянется с января, когда он получил приз за операторскую работу на кинофестивале Sundance. На показе на ММКФ в зале не было свободных мест даже рядом с пронырливыми ветеранами кинокритики с их знаменитыми пакетами. Итог - приз зрительских симпатий. А сейчас, за 5 дней до официального проката, эта картина будет показана на стене Вологодского кремля на кинофестивале Voices. Тут уже невольно хочется понять: за что? Ведь если задуматься, многие документалисты снимают проекты в условиях сурового севера, показывают трудную жизнь местных народов, задаются философскими вопросами о превосходстве природы над человеком или наоборот. Так что, кроме громкого неофициального слогана «Учёные собираются клонировать мамонта», в «Генезисе» такого особенного?

Кадр из фильма «Генезис 2.0»

Первое, от чего нужно отказаться при оценке этой картины, - это от определения «экологический». Многолетние последовательные и порой грубые, с использованием динамита, раскопки останков мамонтов на Новосибирских островах представляются в фильме как данность. Молодой режиссёр Максим Арбугаев не одобряет и не осуждает охотников за бивнями. Он честно, с физическим вовлечением, пытается понять своих соотечественников, проживает с ними целый сезон и по-северному сдержанно высказывает в кадре своё восхищение и изумление пережитым. И ближе к финалу осознаёт, что он уже не просто наблюдатель в этой истории. Он - её полноценная часть.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»

И если говорить о той самой отмеченной операторской работе, она как раз удивляет своей «некрасивостью». Ведь если посмотреть на большинство северных фильмов, авторы пытаются «продать» их зрителям как фильмы о чём-то невиданном, а сам Север как восьмое чудо света. Не отрицая этого факта, Максим и второй оператор, Владимир Егоров, предпочитают взять камеру в руки и проследовать за своими охотниками, чем поставить её на штатив и наблюдать за тем, как они уходят в море в лучах заходящего солнца. Красота природы от этого никуда не исчезает, а смысла в рассказываемой истории становится больше. Ценнее очередного северного сияния выглядят кадры, на которых охотники собирают найденного мамонта как Лего.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»

Именно такая сборка в различных масштабах и является сквозной темой фильма. «Генезис 2.0» - это целостное исследование современного мира, где наравне с собирателями бивней на Новосибирских островах существуют высококлассные генетические лаборатории Южной Кореи и генетический цифровой банк в Китае. Пока мы сидим в кинотеатре, сотни мощнейших компьютеров продолжают цифровать генетический код всего сущего, а специалисты по клонированию вынимают из чрева суррогатной матери 850-го щенка для какой-нибудь состоятельной пенсионерки из Калифорнии. (Думаю, про пёсиков-клонов Барбары Стрейзанд слышали все). Но самое сильное впечатление производят студенты-генетики со всего мира в весёлых костюмчиках омаров, для которых генетический код - такая же игрушка, как гаджеты в их руках. И вот что интересно, эту sci-fi главу рассказывает не молодой парень, а его соавтор - опытнейший документалист с седой головой, Кристиан Фрай.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»

Дуэтная работа сама определила формат повествования. Весь закадровый текст - это озвученная переписка Максима и Кристиана. Именно в этом эпистолярном диалоге рождаются основные выводы «Генезиса». Режиссёры так же, как и зрители, поражены одержимостью и смелостью, даже наглостью современных учёных, которые честно заявляют: «Слово Божье всё ещё неидеально. Но если мы будем работать вместе, мы сделаем Бога совершенным». Но, несмотря на такие манифесты, всё же в этом режиссёрском дуэте отчетливее и громче звучит голос Максима Арбугаева. Может потому, что натурные съёмки и колоритные охотники за бивнями увереннее занимают пространство кадра и лучше запоминаются. А может потому, что и в учёном мире, за который отвечает Фрай, основным проводником выступает якутский учёный - медиум между двумя непохожими вселенными, которые существуют внутри одного фильма.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»

«Генезис 2.0» - картина такая же мощная, как мамонт. Она неспешно движется по экрану, её путь от первого кадра к финальным титрам - это почти два часа. Два часа жизни, к которой почти никто из будущих зрителей не имеет никакого отношения. Но если однажды, через пару десятков лет, вы увидите на YouTube видео о том, как под улицам мамонта водили, не говорите, что вас об этом не предупреждали. «Генезис 2.0» выходит в прокат специально, чтобы быть увиденным.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 12 июля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Генезис 2.0»