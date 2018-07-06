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Киноафиша Рецензии «Генезис 2.0»: Рецензия Киноафиши

«Генезис 2.0»: Рецензия Киноафиши

6 июля 2018 00:00
«Генезис 2.0»: Рецензия Киноафиши
Мамонт моей мечты

Месяц назад мир увидел очередную серию приключений клонированных динозавров в современном мире. И вроде бестолковое кино получилось, абсолютно вторичное. Но когда рядом с такой большой голливудской премьерой появляется документальный аналог международного производства, хочешь - не хочешь, а задумаешься: может, тема клонирования древнейших существ витает где-то в воздухе? Причём в самых близких к земле слоях.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»
Кадр из фильма «Генезис 2.0»

Слава за фильмом «Генезис 2.0» тянется с января, когда он получил приз за операторскую работу на кинофестивале Sundance. На показе на ММКФ в зале не было свободных мест даже рядом с пронырливыми ветеранами кинокритики с их знаменитыми пакетами. Итог - приз зрительских симпатий. А сейчас, за 5 дней до официального проката, эта картина будет показана на стене Вологодского кремля на кинофестивале Voices. Тут уже невольно хочется понять: за что? Ведь если задуматься, многие документалисты снимают проекты в условиях сурового севера, показывают трудную жизнь местных народов, задаются философскими вопросами о превосходстве природы над человеком или наоборот. Так что, кроме громкого неофициального слогана «Учёные собираются клонировать мамонта», в «Генезисе» такого особенного?

Кадр из фильма «Генезис 2.0»
Кадр из фильма «Генезис 2.0»

Первое, от чего нужно отказаться при оценке этой картины, - это от определения «экологический». Многолетние последовательные и порой грубые, с использованием динамита, раскопки останков мамонтов на Новосибирских островах представляются в фильме как данность. Молодой режиссёр Максим Арбугаев не одобряет и не осуждает охотников за бивнями. Он честно, с физическим вовлечением, пытается понять своих соотечественников, проживает с ними целый сезон и по-северному сдержанно высказывает в кадре своё восхищение и изумление пережитым. И ближе к финалу осознаёт, что он уже не просто наблюдатель в этой истории. Он - её полноценная часть.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»
Кадр из фильма «Генезис 2.0»

И если говорить о той самой отмеченной операторской работе, она как раз удивляет своей «некрасивостью». Ведь если посмотреть на большинство северных фильмов, авторы пытаются «продать» их зрителям как фильмы о чём-то невиданном, а сам Север как восьмое чудо света. Не отрицая этого факта, Максим и второй оператор, Владимир Егоров, предпочитают взять камеру в руки и проследовать за своими охотниками, чем поставить её на штатив и наблюдать за тем, как они уходят в море в лучах заходящего солнца. Красота природы от этого никуда не исчезает, а смысла в рассказываемой истории становится больше. Ценнее очередного северного сияния выглядят кадры, на которых охотники собирают найденного мамонта как Лего.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»
Кадр из фильма «Генезис 2.0»

Именно такая сборка в различных масштабах и является сквозной темой фильма. «Генезис 2.0» - это целостное исследование современного мира, где наравне с собирателями бивней на Новосибирских островах существуют высококлассные генетические лаборатории Южной Кореи и генетический цифровой банк в Китае. Пока мы сидим в кинотеатре, сотни мощнейших компьютеров продолжают цифровать генетический код всего сущего, а специалисты по клонированию вынимают из чрева суррогатной матери 850-го щенка для какой-нибудь состоятельной пенсионерки из Калифорнии. (Думаю, про пёсиков-клонов Барбары Стрейзанд слышали все). Но самое сильное впечатление производят студенты-генетики со всего мира в весёлых костюмчиках омаров, для которых генетический код - такая же игрушка, как гаджеты в их руках. И вот что интересно, эту sci-fi главу рассказывает не молодой парень, а его соавтор - опытнейший документалист с седой головой, Кристиан Фрай.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»
Кадр из фильма «Генезис 2.0»

Дуэтная работа сама определила формат повествования. Весь закадровый текст - это озвученная переписка Максима и Кристиана. Именно в этом эпистолярном диалоге рождаются основные выводы «Генезиса». Режиссёры так же, как и зрители, поражены одержимостью и смелостью, даже наглостью современных учёных, которые честно заявляют: «Слово Божье всё ещё неидеально. Но если мы будем работать вместе, мы сделаем Бога совершенным». Но, несмотря на такие манифесты, всё же в этом режиссёрском дуэте отчетливее и громче звучит голос Максима Арбугаева. Может потому, что натурные съёмки и колоритные охотники за бивнями увереннее занимают пространство кадра и лучше запоминаются. А может потому, что и в учёном мире, за который отвечает Фрай, основным проводником выступает якутский учёный - медиум между двумя непохожими вселенными, которые существуют внутри одного фильма.

Кадр из фильма «Генезис 2.0»
Кадр из фильма «Генезис 2.0»

«Генезис 2.0» - картина такая же мощная, как мамонт. Она неспешно движется по экрану, её путь от первого кадра к финальным титрам - это почти два часа. Два часа жизни, к которой почти никто из будущих зрителей не имеет никакого отношения. Но если однажды, через пару десятков лет, вы увидите на YouTube видео о том, как под улицам мамонта водили, не говорите, что вас об этом не предупреждали. «Генезис 2.0» выходит в прокат специально, чтобы быть увиденным.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 12 июля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Генезис 2.0»

Вероника Скурихина
Вероника Скурихина
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