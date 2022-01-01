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Кэти Шим
Кэти Шим
Cathy Shim
О персоне
Фильмография
Кэти Шим
Cathy Shim
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Дата рождения
18 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Кэти Шим
Родилась 18 июля 1980 года. Сеул, Южная Корея.
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Фильмография Кэти Шим
Солнце тоже звезда
драма
2019, США
5.0
Райс в белом
комедия
2009,
6.0
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