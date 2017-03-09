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Светлое будущее Светлое будущее
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Il padre d'Italia

Светлое будущее, 2017

2017 / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Паоло (Лука Маринелли) и Миа (Изабелла Рагонезе) – двое еще молодых людей, переживающих один из самых сложных – с точки зрения «биологических часов» и социокультурных обстоятельств – периодов своей жизни. Они знакомятся в одном из заведений для геев. Незадолго до этого Паоло расстается со своим партнером, которого всё еще любит. Миа – беременная певица, еще не вполне готовая взять на себя ответственность за будущего ребенка. Они отправятся в путешествие, которое позволит им пересечь всю Италию с севера на юг и открыть в себе безудержную тягу к жизни.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 марта 2017
Премьера в мире 9 марта 2017
Возраст 18+
Режиссер
Фабио Молло
В ролях
Лука Маринелли
Лука Маринелли
Изабелла Рагонезе
Изабелла Рагонезе
Анна Фемуццо
Федерика де Колла
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Светлое будущее 1 постер
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