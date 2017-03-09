Светлое будущее, 2017

Паоло (Лука Маринелли) и Миа (Изабелла Рагонезе) – двое еще молодых людей, переживающих один из самых сложных – с точки зрения «биологических часов» и социокультурных обстоятельств – периодов своей жизни. Они знакомятся в одном из заведений для геев. Незадолго до этого Паоло расстается со своим партнером, которого всё еще любит. Миа – беременная певица, еще не вполне готовая взять на себя ответственность за будущего ребенка. Они отправятся в путешествие, которое позволит им пересечь всю Италию с севера на юг и открыть в себе безудержную тягу к жизни.