Марта Месарош Márta Mészáros
Марта Месарош

Márta Mészáros

Дата рождения
19 сентября 1931
Возраст
94 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Удочерение 7.2
Удочерение (1975)
Аврора Бореалис: Северное сияние 7.1
Аврора Бореалис: Северное сияние (2017)
Ушедший день 6.9
Ушедший день (1968)

Фильмография Марта Месарош

Жанр
Год
Аврора Бореалис: Северное сияние 7.1
Аврора Бореалис: Северное сияние Aurora Borealis: Északi fény
драма 2017, Венгрия
Вторая жена 6.4
Вторая жена Örökség
драма 1980, Франция / Венгрия
Их двое 6.4
Их двое Ök ketten
драма 1977, Венгрия / Франция
Удочерение 7.3
Удочерение Örökbefogadás
драма 1975, Венгрия
Свободное дыхание 6.6
Свободное дыхание Szabad lélegzet
драма 1973, Венгрия
Ореол вокруг луны 6.6
Ореол вокруг луны Holdudvar
драма 1969, Венгрия
Ушедший день 6.9
Ушедший день Eltávozott nap
драма 1968, Венгрия
