Марта Месарош
Márta Mészáros
Марта Месарош
Márta Mészáros
Дата рождения
19 сентября 1931
Возраст
94 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Удочерение
(1975)
7.1
Аврора Бореалис: Северное сияние
(2017)
6.9
Ушедший день
(1968)
Фильмография Марта Месарош
7.1
Аврора Бореалис: Северное сияние
Aurora Borealis: Északi fény
драма
2017, Венгрия
6.4
Вторая жена
Örökség
драма
1980, Франция / Венгрия
6.4
Их двое
Ök ketten
драма
1977, Венгрия / Франция
7.3
Удочерение
Örökbefogadás
драма
1975, Венгрия
6.6
Свободное дыхание
Szabad lélegzet
драма
1973, Венгрия
6.6
Ореол вокруг луны
Holdudvar
драма
1969, Венгрия
6.9
Ушедший день
Eltávozott nap
драма
1968, Венгрия
