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Форт Апач
Киноафиша Фильмы Форт Апач Форт Апач, 1948: актеры и роли
Fort Apache Форт Апач 1948 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Форт Апач, 1948: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Форд Джон Форд John Ford
В ролях
Джон Уэйн Джон Уэйн John Wayne Генри Фонда Генри Фонда Henry Fonda Ширли Темпл Ширли Темпл Shirley Temple Уорд Бонд Ward Bond
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