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Мечтатель Мечтатель
Киноафиша Фильмы Мечтатель Мечтатель, 2005: актеры и роли
Dreamer: Inspired By A True Story Мечтатель 2005 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Мечтатель, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Гэйтинс John Gatins
В ролях
Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson Элизабет Шу Элизабет Шу Elisabeth Shue Дэвид Морс Дэвид Морс David Morse Фредди Родригес Фредди Родригес Freddy Rodriguez
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