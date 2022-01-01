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Любовь – болезнь Любовь – болезнь
Киноафиша Фильмы Любовь – болезнь Отзывы о фильме «Любовь – болезнь»
The Big Sick Любовь – болезнь 2017 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Любовь – болезнь»

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Стендап-комик по имени Кумэйл родом из Пакистана, но вместе с семьёй живёт в Чикаго. По вечерам он выступает в клубе и параллельно подрабатывает водителем в Uber. Воспитанный по строгим правилам, он то и дело ездит на званые ужины к родителям, которые не упускают возможности, якобы случайно, пригласить очередную пакистанскую девушку, чтобы сосватать Кумэйлу. Вот только он влюбляется в американку Эмили, с которой у него в силу культурных различий и неготовности девушки к серьёзным отношениям всё…

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