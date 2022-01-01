Наша рецензия

Стендап-комик по имени Кумэйл родом из Пакистана, но вместе с семьёй живёт в Чикаго. По вечерам он выступает в клубе и параллельно подрабатывает водителем в Uber. Воспитанный по строгим правилам, он то и дело ездит на званые ужины к родителям, которые не упускают возможности, якобы случайно, пригласить очередную пакистанскую девушку, чтобы сосватать Кумэйлу. Вот только он влюбляется в американку Эмили, с которой у него в силу культурных различий и неготовности девушки к серьёзным отношениям всё…