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Мама, я жив
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Mama, ich lebe
Мама, я жив
1977 / СССР / ГДР
6.9
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Рейтинг IMDb: 6.8
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Вся информация о фильме
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