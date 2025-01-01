Роковая ошибка Юрия Деточкина: за что герой Смоктуновского из «Берегись автомобиля» поплатился свободой

«Моя прелесть» — это не только Кольцо Всевластия: какие еще артефакты Средиземья сводили с ума и вызывали войны

Как связаны «Бандитский Петербург» и «Невский»: заметили только самые внимательные зрители

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»

3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался)

«Ван Пис», ты больше не папочка: новое аниме Netflix заставило команду Соломенной Шляпы пасти задних

От E-ранговых до Сон Джин-Ву: как в мире «Поднятия уровня» появились охотники — одним щелчком могут снести целый район

От матроны до барона: в книге этих персонажей вывели из игры, но в «Дюне 3» они легко могут появиться

Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле