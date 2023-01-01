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Мама, я жив
Мама, я жив, 1977: актеры и роли
Mama, ich lebe
Мама, я жив
1977 / СССР / ГДР
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Мама, я жив, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Конрад Вольф
Konrad Wolf
В ролях
Петер Прагер
Уве Цербе
Uwe Zerbe
Эберхард Кирхберг
Eberhard Kirchberg
Донатас Банионис
Маргарита Терехова
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