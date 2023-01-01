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Мама, я жив
Киноафиша Фильмы Мама, я жив Мама, я жив, 1977: актеры и роли
Mama, ich lebe Мама, я жив 1977 / СССР / ГДР
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Мама, я жив, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Конрад Вольф Konrad Wolf
В ролях
Петер Прагер Уве Цербе Uwe Zerbe Эберхард Кирхберг Eberhard Kirchberg Донатас Банионис Донатас Банионис Маргарита Терехова Маргарита Терехова Margarita Terekhova
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