Награды и номинации фильма Мама, я жив

Награды и номинации фильма Мама, я жив 1977

Берлинале 1977 Берлинале 1977
Соревнование
Победитель
Лучший фильм
Номинант
